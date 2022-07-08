"Розміри вирви вражають": ворог вдарив по Дніпропетровщині, що відомо на цей момент

дим у небі, пожежа

Зранку російські війська знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.

У Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку. У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.

У свою чергу мер Апостолова Андрій Оса опублікував кадри з місця обстрілу.

«Ворог ударив по Новосеменівці. Без постраждалих та руйнувань, але вибухова хвиля була такої сили, що у будинках неподалік падіння снаряду висипалися вікна. Зараз знаходжусь на місці прильоту, розміри вирви від снаряду вражають. Спеціалісти з’ясовують, з якої саме зброї був обстріл», - повідомив Оса.

Додамо, що Шахтарськ знаходиться у глибокому тилу – приблизно за 50 км від фронту.


Катерина Петренко, politeka.net





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