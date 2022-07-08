Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна

Учора російський диктатор Владімір Путін виступив з низкою заяв щодо війни в Україні. Він заявив, що РФ нібито ще "всерйоз поки що нічого не починала" і про те, що Захід веде війну "до останнього українця". На ці слова вже відреагували в офісі президента Володимира Зеленського.

Зокрема радник голови ОП Михайло Подоляк зауважив , що такі випади є лише доказом російського геноциду проти нашого народу.

"Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – іще один доказ продуманого російського геноциду", - пише Подоляк на своїй сторінці у Твіттер.