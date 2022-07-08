Щоб вийти на адмінкордон Луганської області війська РФ артилерією знищують навколишні села — голова ОВА

Російські загарбники артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупантів не зупиняє навіть те, що в селах залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях.

Зі всіх видів важкого озброєння загарбники не припиняють бити по Білогорівці та Золотарівці. Окупанти застосовують ствольну та реактивну артилерію.

«Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області», - зазначає Гайдай.

Голова ОВА також додав, що схожа ситуація спостерігається і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу кордону з Луганщиною.

«Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв, росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька «котлів». Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат», - підкреслив Гайдай.