Обстріл Харківської області: четверо загиблих та дев'ять поранених

Російські окупаційні війська обстріляли у четвер, 7 липня, Харківську область. В результаті обстрілу загинули чотири мирні жителі, дев'ять поранені.

"Цієї ночі вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова. Але не маємо права втрачати пильність. Адже тільки вчора ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста... Внаслідок обстрілу троє мирних людей загинули, п'ять поранені", - зазначив глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Окупанти також обстріляли цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Зруйновано приватні будинки та господарські будівлі, пожежі на відкритих територіях.