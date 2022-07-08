У Міноборони роз'яснили ситуацію з обов'язковим військовим обліком для жінок з жовтня

Наразі не йдеться про те, що жінки в обов'язковому порядку повинні ставати на військовий облік, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що попри це, з початку повномасштабної війни вже близько тисячі українок мобілізувалися до лав ЗСУ за власним бажанням.

"Станом на зараз ніякі зміни не плануються і не йдеться про обов’язкову постановку (на військовий облік. - ред.). Додатково буде по цьому питанню доопрацьовання. Генеральний штаб буде про це повідомляти", - зазначила Маляр, слова якої цитує "Укрінформ" .

Вона додала, що з 2014 року до ЗСУ не мобілізували примусово жодної жінки.

"А з 24 лютого по сьогодні у нас мобілізованих близько тисячі жінок. Це ті, що самі прийшли і заявили про бажання мобілізовуватись", - підсумувала заступниця міністра оборони.