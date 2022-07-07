Кабмін погодив створення державного парку-пам’ятки “Межигір'я”

Урядова резиденція зможе отримати статус природоохоронної території

Кабмін погодив створення державного парку-пам’ятки “Межигір'я”
Межигір'я

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні підтримав відповідний проект Указу Президента України про створення державного парку-пам’ятки "Межигір'я". Це означає, що урядова резиденція зможе отримати статус природоохоронної території, - повідомляють в уряді.

Зазначається, що Межигір'ю планують надати статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Він присвоюється найбільш визначним та цінним зразкам паркового будівництва з метою їх охорони, а також використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях. Саме такий статус мають парки «Феофанія» у Києві, Стрийський парк у Львові тощо.

“Відповідний процес був ініційований Прем’єр-міністром України ще наприкінці минулого року. Міндовкілля провело всю необхідну роботу та наразі процес надання Межигір'ю статусу парку-пам'ятки вже на фінішній прямій. До території парку буде включено 138,5937 га земель державної власності, які надаються йому у постійне користування. Відповідні процедури планується завершити впродовж 2022-2023 років, а ще за цей час розробити та затвердити проект утримання та реконструкції парку”, - розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

“Межигір’я” з 1935 року слугує державною резиденцією. Роками місця, де побували різні державні діячі, були недоступні українцям. Після Революції Гідності “Межигір’я” стало одним з популярних туристичних місць.

В уряді наголошують про те, що після надання “Межигір'ю” статусу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, туристи, як і раніше, зможуть його відвідувати без обмежень. Однак, на території буде встановлено належний природоохоронний режим для збереження її природної цінності.


Артем Руденко, ZN.ua





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