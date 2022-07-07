Знову "недопалок"? У Донецьку вкотре вибухнули склади із пальним окупантів, фото та відео

В окупованому Донецьку другий день поспіль горять склади із пальним росіян.

Про це повідомляють очевидці, публікуючи фото та відео в Telegram-каналах, інформує Апостроф.

Пишуть, що територіально об'єкт знаходиться у Кіровському районі. Над нафтобазою здіймається стовп густого чорного диму.


Увечері 6 липня українські військові знищили склад боєприпасів, а також паливно-мастильних матеріалів. Очевидці теж публікували у соцмережах відео великої пожежі та диму в місті. Тоді в ЗСУ заявили, що влучним ударом потрапили в ціль у мікрорайоні Азотний, а детонацію було чутно на великій відстані.

У Збройних силах України сьогоднішній факт пожежі ще не коментували.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Військової допомоги для України все ще недостатньо — ДаніловВійськової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Спецоперація "Зміїний": подробиці дій українського спецназу та фотоСпецоперація "Зміїний": подробиці дій українського спецназу та фото
Внаслідок артудара ЗСУ знищено понад 200 окупантів - розвідкаВнаслідок артудара ЗСУ знищено понад 200 окупантів - розвідка
Партизани Сєвєродонецька передали полум'яний "привіт" Кадирову: фотофактПартизани Сєвєродонецька передали полум'яний "привіт" Кадирову: фотофакт
ЗСУ знищують один склад за іншим, у окупантів паніка: "Массово залишають бази"ЗСУ знищують один склад за іншим, у окупантів паніка: "Массово залишають бази"
Бліндажі та спалена техніка: з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі росіянБліндажі та спалена техніка: з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі росіян
Очаків вранці вкотре потрапив під обстріл російських військОчаків вранці вкотре потрапив під обстріл російських військ
Віра в "асвабадителей" була нетривалою: що зараз відбувається у захоплених Лисичанську та СєвєродонецькуВіра в "асвабадителей" була нетривалою: що зараз відбувається у захоплених Лисичанську та Сєвєродонецьку
Донецька ОВА: російська ракета вбила цілу сім’ю у Торецьку. ВІДЕОДонецька ОВА: російська ракета вбила цілу сім’ю у Торецьку. ВІДЕО
"Припиніть забирати життя!": білоруські матері влаштували проникливу антивоєнну акцію, фото"Припиніть забирати життя!": білоруські матері влаштували проникливу антивоєнну акцію, фото
Від рук російських окупантів постраждало щонайменше близько 1000 українських дітейВід рук російських окупантів постраждало щонайменше близько 1000 українських дітей
Последние новости
Подгружаем последние новости