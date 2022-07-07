Знову "недопалок"? У Донецьку вкотре вибухнули склади із пальним окупантів, фото та відео

В окупованому Донецьку другий день поспіль горять склади із пальним росіян.

Про це повідомляють очевидці, публікуючи фото та відео в Telegram-каналах, інформує Апостроф .

Пишуть, що територіально об'єкт знаходиться у Кіровському районі. Над нафтобазою здіймається стовп густого чорного диму.

Увечері 6 липня українські військові знищили склад боєприпасів, а також паливно-мастильних матеріалів. Очевидці теж публікували у соцмережах відео великої пожежі та диму в місті. Тоді в ЗСУ заявили, що влучним ударом потрапили в ціль у мікрорайоні Азотний, а детонацію було чутно на великій відстані.

У Збройних силах України сьогоднішній факт пожежі ще не коментували.