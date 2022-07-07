Мінськ відкрито загрожує вдарити по Польщі

Заступник начальника Генштабу збройних сил Білорусі Руслан Косигін пригрозив відповіддю на “провокації Заходу”, інформує ZN.ua.

Мінськ відкрито загрожує вдарити по Польщі
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Адекватною та жорсткою відповіддю на "провокації Заходу" погрожував начальник головного розвідувального управління, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі Руслан Косигін, повідомляє БЕЛТА.

За його словами, територія Польщі та країн Балтії перетворюється на полігон, на території якого США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації та її союзників. Підтвердженням цих задумів, як вважає Косигін, є і заходи оперативної та бойової підготовки, в рамках яких відпрацьовуються питання перекидання військ, створення угруповань, їх застосування та всебічного забезпечення, а як противник розглядаються Росія і Білорусь.

"Ще одним деструктивним напрямом діяльності Варшави, що вимагає ретельного відстеження та аналізу, є поки що голослівні, але водночас небезпечні спроби окремих польських політиків ініціювати повернення так званих споконвічно польських земель, під якими маються на увазі західні регіони України та Білорусі", - сказав білоруський розвідник..

Генерал пригрозив, що у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури..


Юлія Мельничук, ZN.ua





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