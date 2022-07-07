Керрі Джонсон у червоній сукні зачарувала зовнішнім виглядом на прощальній промові свого чоловіка

Сьогодні, 7 червня, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, котрий підтримував Україну з перших днів війни, оголосив про свою відставку. Політика змусили залишити свою посаду. Він з'явився на Даунінг-стріт, щоб виступити перед журналістами. Чоловіка прийшла підтримати 34-річна Керрі Джонсон із їхньою маленькою дочкою на руках.

Дружина Бориса Джонсона стояла серед найближчих помічників прем'єр-міністра Великобританії, щоб надати чоловікові підтримку. Перша леді Великобританії виглядала чудово в яскраво-червоній сукні-міді з короткими рукавами від LK Bennett вартістю 325 фунтів стерлінгів (майже 12 тисяч гривень), яку вона одягала торік у липні на саміті Великої сімки.

Свій образ молода кохана політика завершила милими червоними туфельками в тон вбрання, залишила своє світле волосся розпущеним і нанесла природний макіяж, підкресливши губи червоною помадою.

"Я хочу подякувати Керрі, моїм дітям і всій моїй родині за їх тривале терпіння", - зазначив у своїй промові Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр Великобританії та Керрі Джонсон виховують двох дітей: 2-річного Вілфреда та 7-місячну Ромі. Сьогодні публіка вперше побачила обличчя дівчинки, раніше дитину приховували від громадськості. У маленької чарівне світле кучеряве волосся, яке її мама прикрасила милою жовтою шпилькою.

Нагадаємо, молода дружина Бориса Джонсона підкреслила струнку фігуру білосніжним костюмом за 90 тисяч гривень.