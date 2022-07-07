Керрі Джонсон у червоній сукні зачарувала зовнішнім виглядом на прощальній промові свого чоловіка

Сьогодні, 7 червня, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, котрий підтримував Україну з перших днів війни, оголосив про свою відставку. Політика змусили залишити свою посаду. Він з'явився на Даунінг-стріт, щоб виступити перед журналістами. Чоловіка прийшла підтримати 34-річна Керрі Джонсон із їхньою маленькою дочкою на руках.

Дружина Бориса Джонсона у червоній сукні зачарувала зовнішнім виглядом на прощальній промові британського прем'єра

Дружина Бориса Джонсона стояла серед найближчих помічників прем'єр-міністра Великобританії, щоб надати чоловікові підтримку. Перша леді Великобританії виглядала чудово в яскраво-червоній сукні-міді з короткими рукавами від LK Bennett вартістю 325 фунтів стерлінгів (майже 12 тисяч гривень), яку вона одягала торік у липні на саміті Великої сімки.

Свій образ молода кохана політика завершила милими червоними туфельками в тон вбрання, залишила своє світле волосся розпущеним і нанесла природний макіяж, підкресливши губи червоною помадою.

Дружина Бориса Джонсона у червоній сукні зачарувала зовнішнім виглядом на прощальній промові британського прем'єра
Дружина Бориса Джонсона у червоній сукні зачарувала зовнішнім виглядом на прощальній промові британського прем'єра

"Я хочу подякувати Керрі, моїм дітям і всій моїй родині за їх тривале терпіння", - зазначив у своїй промові Борис Джонсон.

Дружина Бориса Джонсона у червоній сукні зачарувала зовнішнім виглядом на прощальній промові британського прем'єра

Прем'єр-міністр Великобританії та Керрі Джонсон виховують двох дітей: 2-річного Вілфреда та 7-місячну Ромі. Сьогодні публіка вперше побачила обличчя дівчинки, раніше дитину приховували від громадськості. У маленької чарівне світле кучеряве волосся, яке її мама прикрасила милою жовтою шпилькою.

Дружина Бориса Джонсона у червоній сукні зачарувала зовнішнім виглядом на прощальній промові британського прем'єра
Нагадаємо, молода дружина Бориса Джонсона підкреслила струнку фігуру білосніжним костюмом за 90 тисяч гривень.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Військової допомоги для України все ще недостатньо — ДаніловВійськової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – ЗеленськийПолітика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – Зеленський
The Telegraph: В України є вагомі причини боятися падіння ДжонсонаThe Telegraph: В України є вагомі причини боятися падіння Джонсона
"Дякую": в ОП відреагували на відставку Джонсона"Дякую": в ОП відреагували на відставку Джонсона
Борис Джонсон подає у відставку: "Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно"Борис Джонсон подає у відставку: "Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно"
Британія продовжить підтримувати Україну у війні за свободу – ДжонсонБританія продовжить підтримувати Україну у війні за свободу – Джонсон
У Путіна відреагували на відставку Джонсона: "Ми його не любимо"У Путіна відреагували на відставку Джонсона: "Ми його не любимо"
Bloomberg: Джонсон йде у відставку, хто може його замінити?Bloomberg: Джонсон йде у відставку, хто може його замінити?
Борис Джонсон йде у відставкуБорис Джонсон йде у відставку
З чим залишиться Британія після відходу Джонсона - The EconomistЗ чим залишиться Британія після відходу Джонсона - The Economist
Джонсон хоче залишитися прем'єром до жовтня – консерватори протиДжонсон хоче залишитися прем'єром до жовтня – консерватори проти
Последние новости
Подгружаем последние новости