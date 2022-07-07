ЗСУ розбили ворога під Харковом, Слов'янськом і Бахмутом: зведення Генштабу ЗСУ на вечір 7 липня

Триває 134-та доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір четверга, 7 липня, ворог намагається встановити повний контроль над територією Луганської області.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Вовківки, Кіндратівки та Миропілля Сумської області. Окрім того, завдав авіаударів поблизу Есмані та Миропілля.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої території. Протягом дня задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області уздовж лінії зіткнення. Наші воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

На сході нашої країни противник до цього часу намагається встановити повний контроль над територією Луганської області.

На Слов?янському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу.

Ворог здійснює вогневе ураження ствольною та реактивною артилерією Сулигівки, Червоного, Нікополя, Новопавлівки, Карнаухівки, Адамівки, Краснопілля, Богородичного, Мазанівки, Дібрівного та Долини. Біля останнього для ударів застосував штурмову та армійську авіацію.

На Краматорському напрямку ворог здійснив невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокам?янського. Зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали Маяки, Сіверськ, Серебрянку, Григорівку, Верхньокам’янске, Золотарівку та Званівку. Ворожий авіаудар зафіксовано в районі Серебрянки.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.

Обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Виїмку, Іванодар?ївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Покровське, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершину, Кодему Майорськ, Нью-Йорк. Застосував армійську авіацію поблизу Шумів. Закріплюється на околицях населеного пункту Спірне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Літаками штурмової авіації ворог завдав удару поблизу Кам?янського.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога продовжують утримувати зайняті позиції та наявними засобами ураження обстрілювати позиції підрозділів наших військ.

В акваторіях Чорного та Азовського морів противник утримує в готовності до застосування до шести носіїв високоточної зброї. Сумарна кількість крилатих ракет морського базування типу “Калібр” може складати до 40 одиниць.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат особового складу, озброєння та військової техніки на території України. Командування Центрального військового округу ЗС РФ змушене виводити підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади. Натомість намагається залучити невмотивовані підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади.