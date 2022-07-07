95% білорусів не підтримують участь білоруської армії у війні на боці росії - дані опитування

У Білорусі лише 5% населення вважають, що білоруська армія має взяти участь у війні на боці росії. У порівнянні з квітнем, це число зменшилося з 6 до 5%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Chatham house", інформує Апостроф.

"Ставлення білорусів до війни росії в Україні залишається негативним. Ми бачимо, що поступово відбувається плавлення підтримки росії. Зменшується кількість людей, які вважають, що потрібно підтримувати дії росії (з 28% у березні до 23% у червні 2022 року). А людей, які вважають, що Білорусь має взяти участь у військових діях на боці росії, не багато – 5%", - каже Ригор Астапеня, директор "Білоруської ініціативи" Chatham House.

Згідно з опитуванням, 43% респондентів не підтримують дії армії рф в Україні. При цьому однозначних супротивників військових дій російської армії у 2,5 рази більше, ніж однозначних прихильників – 35% та 14% відповідно.

У порівнянні з попереднім опитуванням, яке проводилося у квітні 2022 року, зросла кількість тих, хто вважає, що наслідки військових дій на території України будуть негативними для Білорусі (55% у червні проти 53% у квітні) та конкретно для кожного білоруса (52% та 49% відповідно).

Опитування проводилося з 6 до 17 червня 2022 року за допомогою інтернет-інтерв'ю (CAWI). Участь у ньому взяли 804 респонденти.


Іван Троянов, Апостроф





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