Політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – Зеленський

Глава держави назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України", інформує ZN.ua.

Політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – Зеленський
© Офіс президента

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що політика Великої Британії стосовно України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку прем'єра Британії Бориса Джонсона.

"Україна багато отримала від своїх відносин із прем'єр-міністром, насамперед військову підтримку", - наголосив Зеленський CNN.

Глава держави назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України".

За його словами, він з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися деталі його відставки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який подав у відставку, заявив, що Лондон не припинить підтримку Києва після його відходу.

Сполучене Королівство продовжуватиме допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.


Анна Конюченко, ZN.ua





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