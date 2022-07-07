«Зробили негативний наступ»: політолог Борис Тизенгаузен прокоментував відступ росіян зі Зміїного

Політолог Борис Тизенгаузен розповів про ситуацію навколо острова Зміїного та «жесту доброї волі» від російської армії.

Про це він розповів у авторській програмі «Тизенгаузен говорит» .

«Збройні сили України завдали удару по острову Зміїний, і просто рознесли у мотлох російську військову базу, яка там знаходилася», - зазначив Борис Тизенгаузен.

За словами експерта, російські військові, що залишилися, пострибали в катери і врятувалися втечею з українського острова.

«Якщо виражатися мовою російського генштабу – «Зробили негативний наступ». Найцікавіше, що росіяни назвали цю панічну втечу «жестом доброї волі, мовляв, вони добровільно покинули Зміїний», - наголосив Борис Тизенгаузен.

На думку політолога, росія дуже сильно облажалась, назвавши відступ зі Зміїного «жестом доброї волі», бо навіть для росіян після цього стало зрозуміло, що щось тут не так, і відколи відступ через великі втрати це «жест доброї волі».

«Якщо росіяни хочуть реально зробити «жест доброї волі», то їм слід просто зібрати все сміття, яке вони привезли в Україну, і просто піти звідси», - сказав Борис Тизенгаузен.