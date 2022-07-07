The Telegraph: В України є вагомі причини боятися падіння Джонсона

Криза, яка охопила Бориса Джонсона, може поставити хрест на його політичній кар’єрі. Але вона також завдала потужний удар по глобальній позиції Великої Британії якраз тоді, коли країна не може собі цього дозволити.

Можна що завгодно думати про сумнівну реакцію Джонсона на різні скандали на Даунінг-стріт. Але в питанні ключової міжнародної проблеми сучасності, а саме російської війни проти України, британський прем’єр-міністр продемонстрував необхідну чіткість мети і бачення. Про це пише The Telegraph .

Трагедія скрутного становища Джонсона полягає в тому, що якби не його очевидне нехтування фактологічною точністю, його б зараз шанували як великого державного діяча. На самітах G7 і НАТО він зіграв важливу роль у тій згуртованості навколо України, яку продемонстрували міжнародні лідери. Водночас він пообіцяв забезпечити важливі військові поставки, а також заохочував союзників зробити те ж саме. Видання відзначає прибуття в Україну першої партії американських артилерійських систем HIMARS. Вони вже впливають на ситуацію на полі битви. Саме ці системи впродовж останнього тижня завдали удар по російській авіаційній базі в окупованому Мелітополі. Системи HIMARS характеризуються більшою далекобійністю й точністю, ніж будь-яка інша зброя в українському чи й навіть російському арсеналах. Київ переконаний, що більша кількість такої зброї може допомогти змінити хід війни на користь України.

Президент Володимир Зеленський відверто демонстрував свою вдячність Джонсону, називаючи його «чудовим хлопцем», який «увійде в історію» за свою підтримку України в тяжку годину. Важливо і те, що міжнародні позиції британського прем’єра так посилилися завдяки слабкій діяльності інших ключових союзників.

«Навряд чи репутація президента Франції Еммануеля Макрона хоч колись відновиться після його підлабузництва перед Владіміром Путіним. А канцлер Німеччини Олаф Шольц досі ніяк не може змиритися з тим, що виключно Москва винна у війні, яка триває в Україні. Тим часом здатність Вашингтона грати свою традиційну роль лідера постійно підривається помилками президента Джо Байдена», - пише видання, додаючи, що американський президент «не здатен відрізнити Швецію і Швейцарії».