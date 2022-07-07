Україна готує контрнаступ, щоб відбити Херсонську область — The Economist

У перші дні війни швидкий наступ росіян занурив Херсонську область у темряву. Те небагато, що відомо про життя там, приходить від біженців, які наважуються бігти, досягаючи відносної безпеки у прифронтових містах, таких як Зеленодольськ. Приїжджають будь-яким доступним способом: пішки, велосипедом, човном, в інвалідному візку. Одну жінку син протяг на килимі. Якоїсь миті прибувало близько 1000 осіб на день. Зруйновані мости і ризики, що зросли, означають, що щоденний приплив скоротився до однозначних цифр. Але величезний двір покинутих велосипедів, інвалідних колясок та кошиків на околиці Зеленодольська стоїть як пам'ятник минулого життя — тимчасово тим, хто біг у надії, пише The Economist.

Останні що прибули говорять про запеклі бої, оскільки Україна готується до контратаки із заходу, недалеко від Миколаєва, і з півночі, з таких міст як Зеленодольськ. 31-річний Влад Мілін та 26-річна Ольга Шелемба розповіли, що обстріли в їхньому селі Довгове стали настільки безжальними, що вони вирішили ризикнути всім і попливли зі своїми п'ятьма маленькими дітьми на човні, а потім вирушити в безпечне місце по путівцях та замінованих дорогах. За їхніми словами, немає сенсу далі дивитися, як розгортається битва. "Жодна зі сторін не збирається здаватися".

Херсон, ворота до Криму – єдина обласна столиця, яку Росії вдалося захопити з початку війни 24 лютого. Так само важливим для південної стратегії Росії є окупація сусідньої Каховки на лівому березі Дніпра, де гребля забезпечує водою анексований півострів. Весь регіон є сільськогосподарським центром, що виготовляє помідори, кавуни, соняшники та соєві боби. З цих та інших причин Україна приділяє першочергову увагу спробам повернути його. Сили країни можуть похвалитися тактичними успіхами. Офіцер військової розвідки каже, що передові частини зараз перебувають у межах досяжності снайперів (приблизно за кілометр) від Чорнобаївки, передмістя Херсона. "Наступний тиждень чи два будуть ще цікавішими", — обіцяє він.

Хоч би що відбувалося, це ще не схоже на повноцінний контрнаступ. Україна, як і раніше, зосереджена на тому, щоб зупинити рух Росії на схід — 2 липня її війська відступили з Лисичанська в Луганській області — а її південне угруповання не має переваги три до одного, рекомендованого стратегами для успішного наступу. Солдати скаржаться на критичну нестачу боєприпасів та піхоти. "Наше начальство схильне перебільшувати успіхи на полі бою", - каже Бандерас, псевдонім командира української розвідки. Він додав, що це може змінитися тільки в тому випадку, якщо на південному театрі бойових дій буде використано більше західних ракетних систем. В даний час там розгорнуто лише невелику кількість гаубиць M777.

Там де напирають українці, росіяни жорстко відбиваються. Сергій, український солдат територіальної оборони, який працює в тилу росіян у Високопілля, навпроти Зеленодольська, каже, що супротивник збудував під землею укріплені бункери. Коли вони намагаються витіснити росіян, вони повертаються у більшій кількості. "Їх десять стають сотнею", - каже він. Одну сільську базу захищають чотири підрозділи ППО. Виконанню завдання України заважають, скаржиться солдат, місцеві жителі, які не втекли від окупації і використовуються російськими військами як живий щит: "Ми не можемо стріляти у своїх".

За його словами, жменька місцевих жителів співпрацює з ворогом. Дівчатка у віці 15 років були завербовані росіянами. На початку червня рота Сергія під час випадкового обшуку виявила 40-річного артилерійського корегувальника. Майже чистий мобільний телефон чоловіка видав його. У телефоні було встановлено лише одну програму для комп'ютерних ігор. При найближчому розгляді з'ясувалося, що гра насправді була інструментом для запису координат та отримання платежів у криптовалюті. "Цей ублюдок намітив рухи нашого обладнання за останній місяць", - каже він.

Голі херсонські низовини означають, що будь-який український наступ там відчуває на собі всю міць російської артилерії. Вже говорять про серйозні втрати в районах безпосередньо на південь від Зеленодольська. Спроба форсувати річку Інгулець біля села Давидів Брід у травні — необхідна для другого напряму наступу на Каховку — коштувала особливо дорого. "Їх заманили на лінію вогню", - каже Вікторія, фермер, яка жила в селищі Давидів Брід, поки в середині травня це стало неможливо. "Багато наших людей загинули."

38-річна жінка нервує, розповідаючи про свою втечу. Сигнал піти пролунав, коли у дворі ферми приземлилися ракети "Град". Вона стрибнула в машину і приєдналася до колони з сотні автомобілів, які чекали, щоб проїхати мостом, який відтоді був зруйнований. Російські військові дали добро на переправу, але коли колона підійшла до українських позицій з іншого боку, її обстріляли. Українська влада каже, що загинуло від 20 до 50 осіб. Їхні тіла не були виявлені.

На щастя, Вікторія ціла, але вона не пішла далеко від небезпеки. Вона знову живе неподалік лінії фронту в Зеленодольську, її розмістили там місцеві волонтери. Як і у багатьох бідних херсонських біженців, вона не має грошей ні на що інше. Вона залишила у селі все: свій дім, своїх корів, своїх курей.