Білорусь передала під повний контроль військ РФ аеродром під Гомелем

Окупанти далі намагаються залучити білоруських солдатів до війни проти України, а також облаштовують свою військову базу в республіці, інформує ZN.ua.

Білорусь передала під повний контроль військ РФ аеродром під Гомелем
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Білорусь передала Росії контроль над аеродромом Зябрівка в прикордонну районі Гомельській області. Зараз на його території загарбники проводять заходи з метою створення військової бази. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

За його даними, на аеродромі вже розмістили російський ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер М" і дивізіон С-400 "Тріумф".

Крім цього, війська Білорусі готуються прийняти від РФ комплекс "Іскандер", передача якого анонсувалася раніше. Для цього в місці постійної дислокації 465-ї ракетної бригади, що в 60 кілометрах на південний схід від Мінська, почали будувати спеціальні ангари.

Громов розповів, що на наступний місяць також заплановано навчання білоруських солдатів у Військово-космічній академії ім. А. Ф. Можайського в Санкт-Петербурзі.

Він зазначив, що офіцери ЗС Білорусі, співробітники ФСБ та інших силових структур Росії наразі здійснюють роз’яснювальні роботи серед білоруських військових, намагаючись переконати їх “у разі потреби” взяти участь в так званій “спецоперації” проти України. Подібну агітацію проводять у вигляді так званих “політзанять” на навчаннях окремих підрозділів, зокрема спеціального призначення та десантно-штурмових військ.

Також колишніх білоруських військовослужбовців, насамперед льотного складу й спецпризначенців, за підтримки комітету безпеки цієї республіки вербують у приватну військову компанію "Ліга” для ймовірної участі в бойових діях проти нашої держави.


Максим Царук, ZN.ua





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