"Дякую": в ОП відреагували на відставку Джонсона

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував відставку британського прем'єра Бориса Джонсона, висловивши подяку за підтримку України на своїй сторінці у Твіттер .

"Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую Борису Джонсону за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України", - написав Подоляк у своєму дописі.

Під час відеозвернення він зазначив, що завдяки британському прем'єрові ми сьогодні маємо все, аби оборонятися від російської армії: зброю, партнерство, коаліцію.