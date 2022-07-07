"Дякую": в ОП відреагували на відставку Джонсона

Там додали, що завдяки йому в України сьогодні є зброя, партнерство та коаліція, інформує ZN.ua.

© Офіс президента

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував відставку британського прем'єра Бориса Джонсона, висловивши подяку за підтримку України на своїй сторінці у Твіттер.

"Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую Борису Джонсону за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України", - написав Подоляк у своєму дописі.

Під час відеозвернення він зазначив, що завдяки британському прем'єрові ми сьогодні маємо все, аби оборонятися від російської армії: зброю, партнерство, коаліцію.

Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України. pic.twitter.com/1opeCavijf

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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