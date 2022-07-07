Держекоінспекція: окупанти знищили греблю Оскільського водосховища і завдали збитків на понад 2,1 млрд гривень

Держекоінспекція: окупанти знищили греблю Оскільського водосховища і завдали збитків на понад 2,1 млрд гривень

13 березня 2022 року російські війська зруйнували греблю Оскільського водосховища

Це спричинило практично повне обміління водойми, адже внаслідок влучення снаряда у гідротехнічну споруду водосховища, 76 % води, від повного обсягу наповнення водосховища, було скинуто.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

У результаті завдано шкоди водним ресурсам, зруйновано екосистему водосховища, знищено цінні види риб та інших живих водних ресурсів. Загальна сума збитків довкіллю становить понад 2,1 млрд гривень.

Водосховище використовувалось для господарсько-питного та технічного водопостачання Донбасу, зрошення і сільськогосподарського водопостачання, обводнення річок, гідроенергетики, а також, рибного господарства.

Державною екологічною інспекцією у Донецькій області розраховано розмір відшкодування збитків та буде передано матеріали справи до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження та відшкодування збитків.

Агресор повинен сплатити сповна за злочини проти довкілля!


user, politeka.net





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