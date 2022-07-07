Держекоінспекція: окупанти знищили греблю Оскільського водосховища і завдали збитків на понад 2,1 млрд гривень

13 березня 2022 року російські війська зруйнували греблю Оскільського водосховища

Це спричинило практично повне обміління водойми, адже внаслідок влучення снаряда у гідротехнічну споруду водосховища, 76 % води, від повного обсягу наповнення водосховища, було скинуто.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

У результаті завдано шкоди водним ресурсам, зруйновано екосистему водосховища, знищено цінні види риб та інших живих водних ресурсів. Загальна сума збитків довкіллю становить понад 2,1 млрд гривень.

Водосховище використовувалось для господарсько-питного та технічного водопостачання Донбасу, зрошення і сільськогосподарського водопостачання, обводнення річок, гідроенергетики, а також, рибного господарства.

Державною екологічною інспекцією у Донецькій області розраховано розмір відшкодування збитків та буде передано матеріали справи до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження та відшкодування збитків.

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