Держекоінспекція: окупанти знищили греблю Оскільського водосховища і завдали збитків на понад 2,1 млрд гривень
13 березня 2022 року російські війська зруйнували греблю Оскільського водосховища
Це спричинило практично повне обміління водойми, адже внаслідок влучення снаряда у гідротехнічну споруду водосховища, 76 % води, від повного обсягу наповнення водосховища, було скинуто.
У результаті завдано шкоди водним ресурсам, зруйновано екосистему водосховища, знищено цінні види риб та інших живих водних ресурсів. Загальна сума збитків довкіллю становить понад 2,1 млрд гривень.
Водосховище використовувалось для господарсько-питного та технічного водопостачання Донбасу, зрошення і сільськогосподарського водопостачання, обводнення річок, гідроенергетики, а також, рибного господарства.
Державною екологічною інспекцією у Донецькій області розраховано розмір відшкодування збитків та буде передано матеріали справи до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження та відшкодування збитків.
Агресор повинен сплатити сповна за злочини проти довкілля!