Борис Джонсон подає у відставку: "Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно"

Борис Джонсон заявив, що йде з посади прем'єр-міністра Великобританії та голови Консервативної партії.

Про це він заявив на брифінгу.

Але він готовий виконувати обов'язки, допоки не оберуть йому заміну.

Він закликав почати процес виборів голови партії якомога швидше. Також запевнив, що Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде треба.