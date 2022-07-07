У ЗСУ розповіли, як росіяни намагаються знищити українську ППО

Російські війська здійснюють удари протирадіолокаційними авіаційними ракетами, аби знищити українську ППО, проте їх спроби не мають успіху. Про це під час інтерв'ю УП розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На різних напрямках противник продовжує застосовувати проти зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів Повітряних сил протирадіолокаційні авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31П та Х-58, намагаючись знищити позиції нашої протиповітряної оборони. Захисники неба вживають усіх заходів протидії, аби ці ракети не досягали цілей", - заявив він.

Учора наша ППО знищила дві ракети "Калібр". Їх росіяни випустили по південних областях України з акваторії Чорного моря, зазначає Ігнат.

Українська авіація також вчора вражала ворога на східному та південному напрямках. Захисникам вдалося ліквідувати польовий склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти російських окупантів, до десяти одиниць бойових броньованих машин та живу силу ворога.