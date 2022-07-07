ЗСУ зачистили острів Зміїний

Збройні сили України виконали завдання по зачистці острова Зміїний, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру". Як символ Перемоги і відроджнння з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше", - йдеться в повідомленні.