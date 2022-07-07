ЗСУ зачистили острів Зміїний

Українські військові знищили 30 одиниць військової техніки РФ, інформує ZN.ua.

ЗСУ зачистили острів Зміїний
© Maxar Technologies

Збройні сили України виконали завдання по зачистці острова Зміїний, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру". Як символ Перемоги і відроджнння з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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