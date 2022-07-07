Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана — посол Корнійчук

Країна не зможе гарантувати безпеку паломників.

У світлі військової агресії Росії проти України, що триває, і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям, Україна не може прийняти паломників, які щорічно приїжджають в Умань на свято Рош-га-Шана. Відповідну заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука оприлюднено на сторінці Посольства у Facebok.

«Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну та у світлі прямої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів та відвідувачів в Україну», - заявив посол.

Глава диппредставництва зазначив, що це рішення не буде переглянуто до покращення ситуації з безпекою та звернувся до паломників:

«Будь ласка, моліться, щоб до Рош-га-Шана закінчилася війна в Україні, що розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, і моліться за перемогу України. Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають до України, щоб відвідати могили праведників», - наголосив посол.


Ірина Знась, ZN.ua





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