Війська РФ можуть здійснити спробу наступу на Запоріжжя – Маляр

Війська РФ можуть здійснити спробу наступу на Запоріжжя, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Liga.net.

"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступу на Запоріжжя або здійснення обходу в напрямку "Велика Новосілівка - Покровське" з метою оточення наших підрозділів", - наголосила Маляр.

Вона зазначила, що на цьому напрямку окупанти посилюються п'ятьма батальйонними тактичними групами.

"З огляду на відсутність ознак щодо створення на території Придністровського регіону Молдови та Білорусі наступальних угрупувань та відсутності значної кількості російських військ, на теперішній час ГУР розглядає ймовірність проведення наступу противника як один з можливих сценаріїв, але оцінює цю ймовірність як низьку", – додала Маляр.