Скільки у Росії залишилося далекобійних ракет для завдання ударів по Україні — Forbs

Станом на 24 лютого 2022 року в Росії було майже 7000 ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). З них майже половина - невисокоткові ракети Х-22, Х-55, комплексів "Точка-У", повідомляє Forbes.

За чотири місяці війни Росія вже використала в Україні близько 3000 ракет. Швидше за все, ракет "Калібр" та "Іскандер" у РФ залишилося небагато.

На першому етапі війни Росія переважно використовувала ракети типу "Калібр" (морського базування) та ракетні комплекси "Іскандер". Менше ракети Х-101 та кілька разів заявляла про застосування останньої своєї розробки – Х-47 "Кинжал".

"Оскільки Росія не розраховувала на тривалу війну, вона активно використовувала ці ракети, при тому, що їх запас не був надто великим (2000-3000 одиниць). У травні з'явилися перші повідомлення про те, що Міноборони РФ починає шукати ракети "на стороні - у Китаї, Північній Кореї та інших країнах. Приблизно в цей же час з'явилася інформація про перші застосування ракет Х-59. Це стара радянська ракета 80-х років, але досить точна. Кругове можливе відхилення вказано менше ніж 10 м, але СРСР та Росія схильні перебільшувати реальну точність своєї зброї", - йдеться у статті.

Недоліком Х-59 є малий радіус дії – менше 300 км. Тобто її можна застосувати лише по прикордонним областям або в районі узбережжя Чорного моря. Також вона несе менший заряд (до 300 кг) та не здатна зруйнувати великий об'єкт.

Альтернативою ракет типу "Калібр" на більшій відстані стали радянські Х-55 та їхня сучасна модифікація Х-555. Але ці ракети не можна назвати високоточними. Їх кругове відхилення становить 20-100 м.

"Також у цей час з'явилися перші підтвердження застосування Росією комплексів "Точка-У", які офіційно знято з озброєння в РФ . "Точка-У" - це взагалі зброя масового ураження. Вона здатна вражати живу силу на площі до 30 га залежно від типу боєголовки До того ж відхилення ракети може становити до 250 м. Крім цього, ракети до комплексів "Точка-У" зазвичай дуже старі і існує високий ризик того, що ракета взагалі не потрапить в ціль. Тобто це дуже невибіркова зброя, яка завдає руйнувань на великій площі", - йдеться у статті.