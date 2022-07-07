Керівництво "Укренергомашин" закликає владу підтримати стратегічне підприємство України

Дирекція АТ "Українські енергетичні машини" (правонаступник АТ "Турбоатом") просить владу підтримати стратегічне підприємство України з метою недопущення зупинення його діяльності. Відповідне звернення дирекції направлене до Офісу президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, РНБО, Міністерства фінансів, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Асоціації українських банків оприлюднив сайт "SQ".

Керівництво зазначило, наразі підприємство знаходиться у критичному стані через блокування коштів на рахунках AT "Мегабанк", інформує Апостроф.

"На даний час AT "Укренергомашини" перебуває на межі втрати майже всіх коштів підприємства. Втрата (та навіть тимчасове блокування) коштів ставить під загрозу всю діяльність AT "Укренергомашини", яка прямо впливає на енергетичний потенціал України", - сказано у тексті звернення.

На рахунках "Укренергомашини" у "Мегабанку", який 2 червня було віднесено до категорії неплатоспроможних, знаходяться кошти підприємства в сумі 1 446,4 млн грн, у тому числі 833,6 млн грн депозитів, які були заставою під банківські гарантії в межах реалізації проекту з ПрАТ "Укргідроенерго" по реабілітації гідроелектростанцій Дніпровського каскаду, що фінансується із залученням кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Крім того, AT "Укренергомашини" має діючі контракти з постачання енергетичного обладнання для ДП "НАЕК "Енергоатом" на суму 2 млрд грн, які також опинилися під загрозою невиконання.

"Зрив контрактів з ПрАТ "Укргідроенерго" та ДП "НАЕК "Енергоатом" ставить під сумнів можливість продовжувати нормальну фінансово-господарську діяльність AT "Укренергомашини". Ситуація, що склалася, може привести до банкрутства", - підкреслили на підприємстві

Керівництво підприємства просить органи державної влади звернути увагу на цю ситуацію.

"Збереження сталої роботи AT "Укренергомашини" за цих обставин неможливе. Продовження діяльності роботи AT "Мегабанк" дозволить зберегти кошти на рахунках AT "Укренергомашини" та забезпечить його подальшу життєдіяльність як стратегічно важливого підприємства для держави", - сказано у тексті звернення.

Основний акціонер "Мегабанку" Віктор Суботін закликав захистити інтереси АТ "Укренергомашини" та продовжити дію тимчасової адміністрації у банку до 2 вересня та розглянути питання виведення АТ "Мегабанк" з ринку за участю держави.

Як інвесторів він пропонує розглянути Міністерство фінансів України, АТ "Укренергомашини" та компанію Royal Pay.


Іван Троянов, Апостроф





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