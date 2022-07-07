У Путіна відреагували на відставку Джонсона: "Ми його не любимо"

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков прокоментував ймовірну відставку британського прем'єра Бориса Джонсона, яка вже підтвердилася офіційно, зазначивши, що керівництво РФ його не любить. Слова Пєскова під час останньої пресконференції цитує російський "Комерсант".

"Ситуація у Великій Британії, урядова криза не може бути пріоритетом нашої роботи. Але, звісно, ??звертаємо увагу. Щодо самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - сказав Пєсков.