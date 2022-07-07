У Путіна відреагували на відставку Джонсона: "Ми його не любимо"

Там зазначили, що урядова криза Британії - не пріоритет роботи РФ, інформує ZN.ua.

У Путіна відреагували на відставку Джонсона:
© UK Prime Minister / Twitter

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков прокоментував ймовірну відставку британського прем'єра Бориса Джонсона, яка вже підтвердилася офіційно, зазначивши, що керівництво РФ його не любить. Слова Пєскова під час останньої пресконференції цитує російський "Комерсант".

"Ситуація у Великій Британії, урядова криза не може бути пріоритетом нашої роботи. Але, звісно, ??звертаємо увагу. Щодо самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - сказав Пєсков.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Військової допомоги для України все ще недостатньо — ДаніловВійськової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – ЗеленськийПолітика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – Зеленський
The Telegraph: В України є вагомі причини боятися падіння ДжонсонаThe Telegraph: В України є вагомі причини боятися падіння Джонсона
"Дякую": в ОП відреагували на відставку Джонсона"Дякую": в ОП відреагували на відставку Джонсона
Борис Джонсон подає у відставку: "Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно"Борис Джонсон подає у відставку: "Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно"
Bloomberg: Джонсон йде у відставку, хто може його замінити?Bloomberg: Джонсон йде у відставку, хто може його замінити?
Борис Джонсон йде у відставкуБорис Джонсон йде у відставку
З чим залишиться Британія після відходу Джонсона - The EconomistЗ чим залишиться Британія після відходу Джонсона - The Economist
Українські угорці відреагували на «пацифізм» СіяртоУкраїнські угорці відреагували на «пацифізм» Сіярто
Помічник Путіна застеріг США від тиску на суд щодо військових злочинівПомічник Путіна застеріг США від тиску на суд щодо військових злочинів
Два ключових міністра Британії подали у відставкуДва ключових міністра Британії подали у відставку
Последние новости
Подгружаем последние новости