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2022-07-07
У Путіна відреагували на відставку Джонсона: "Ми його не любимо"
Там зазначили, що урядова криза Британії - не пріоритет роботи РФ, інформує
© UK Prime Minister / Twitter
Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков прокоментував ймовірну відставку британського прем'єра Бориса Джонсона, яка вже підтвердилася офіційно, зазначивши, що керівництво РФ його не любить. Слова Пєскова під час останньої пресконференції цитує російський
"Ситуація у Великій Британії, урядова криза не може бути пріоритетом нашої роботи. Але, звісно, ??звертаємо увагу. Щодо самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - сказав Пєсков.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua