Токаєв побив горщики з путіним і просить допомоги в американців: офіційна заява президента Казахстану

Токаєв побив горщики з путіним і просить допомоги в американців: офіційна заява президента Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив налагодити експорт нафти, що видобувається в країні, в обхід Росії.

Про це казахстанський лідер заявив у ході наради щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу, передає інформаційне агентство "Казінформ"

За його словами, способи постачання національної нафти потрібно диверсифікувати, а пріоритетним стане Транскаспійський маршрут.

Касим-Жомарт Токаєв доручив національній нафтогазовій компанії "КазМунайГаз" опрацювати оптимальний варіант реалізації цього маршруту і, якщо можливо, то із залученням інвесторів Тенгізського проекту (на 50% належить американській енергетичній компанії Chevron і на 25% - ExxonMobil).

Токаєв

Уряд Казахстану, у свою чергу, має вжити заходів щодо збільшення потужностей нафтопроводів Атирау – Кенкіяк та Кенкіяк – Кумколь.

Транскаспійський маршрут починає свій шлях із Китаю, потім проходить через Казахстан та Акваторію Каспійського моря і далі — до Азербайджану, Грузії та Туреччини, а звідти можна здійснювати постачання до європейських країн. Крім того, маршрут дозволяє налагодити продаж нафти та інших продуктів в обхід Росії.

Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що Казахстан має намір заборонити провезення санкційних товарів до росії. Влада Казахстану не запевнятиме електронні рахунки-фактури на категорії товарів, які перебувають під західними санкціями. Без цього товари не зможуть ввозити на територію росії.

Того ж дня у Казахстані стався вибух на нафтогазовому родовищі Тенгіз. Зазначимо, що раніше президент Казахстану обіцяв допомогти Європейському союзу з нафтою та газом.

Раніше, 19 червня ЗМІ повідомляли, що Казахстан заблокував 1700 вагонів із російським вугіллям. Так у Токаєва відповіли на обмеження щодо відвантаження казахстанської нафти в порту Новоросійська через нібито знайдені міни часів Другої світової.

Токаєв


Алексей Ионов, politeka.net





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