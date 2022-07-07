Bloomberg: Джонсон йде у відставку, хто може його замінити?

Лідерство Бориса Джонсона знову під загрозою після подвійної відставки у вівторок канцлера скарбиці Ріші Сунака і секретаря з охорони здоров’я Саджида Джавіда. Чіткого претендента, який би міг стати новим прем’єр-міністром Великої Британії замість Джонсона, немає. Однак є низка впливових членів Консервативної партії, які мають серйозні шанси обійняти цю посаду.

Про це пише Bloomberg , нагадуючи, що Сунак і Джавід пішли з своїх посад з різницею в кілька хвилин, пов’язавши рішення з поведінкою прем’єр-міністра і його уряду. Джонсон швидко замінив їх, призначивши канцлером скарбниці Надхіма Захаві, а секретарем з охорони здоров’я - Стіва Барклі. Його соратники вирішили, що йому буде важко утриматися, якщо ще більше членів його команди підуть. Тож невдовзі відбулася ціла хвиля звільнень з високих посад.

Все це відбулося після низки скандалів, які похитнули лідерство Джонсона. Кульмінацією стало зміна риторики Даунінг-стріт 10 про те, що прем’єр-міністр знав чи не знав про поведінку парламентського організатора Кріса Пінчера, який був звільнений минулого тижня після звинувачень у сексуальних домаганнях. На посаді він пробув менше року. Самого Джонсона теж звинуватили у порушенні карантину під час пандемії COVID-19. Він відвідав незаконні збори, тим самим ставши першим головою уряду, який порушив закон. Через це Джонсон зіштовхнувся з голосуванням про вотум довіри минулого місяця. Тоді британський прем’єр втримався на посаді. Але нові скандали призвели до появи нових опонентів, готових долучитися до його повалення.

Bloomberg наводить імена тих, хто потенційно може замінити Джонсона в кріслі прем’єр-міністра, хоча чіткого лідера в цій гонці поки не видно.

Ліз Трасс - послідовниця Тетчер

46-річна Трасс - консерватор, лояльний до вільного ринку, і улюблениця партійних низів. До лютого впродовж року вона очолювала рейтинг міністрів за версією блогу ConservativeHome, лояльного до Торі. З вересня Трасс очолює міністерство закордонних справ. За цей час вона стала помітною фігурою в британській реакції на російську війну проти України. Зараз вона веде переговори з ЄС щодо відносин Лондона з Брюсселем після Brexit.