Борис Джонсон йде у відставку

Нового прем’єр-міністра призначать у жовтні

Борис Джонсон йде у відставку
Борис Джонсон пішов у відставку

Борис Джонсон пішов у відставку з поста лідера Консервативної партії, та очільника Уряду але залишиться на посаді до осені.

Лідерська гонка у британських консерваторів відбудеться цього літа. Нового прем’єр-міністра буде призначено в жовтні.

Відставці передувала розмова Прем'єр-міністра розмовляв з Гремом Брейді (головою Комітету консерваторів 1922 року), під час якої Джонсон погодився піти у відставку вчасно, щоб новий лідер був обраний на конференції в жовтні.

Комітет 1922 року Консервативної партії має внутрішнє правило, що дозволяє ініціювати вотум недовіри прем'єру у разі збору підписів третини депутатів. Якщо голосів за відставку глави уряду не набирається достатньо, то він отримує імунітет на один рік.

Востаннє вотум недовіри Джонсону ініціювали 6 червня – тоді голосів для відставки прем'єра Британії не вистачило. Але пізніше Комітет 1922 вирішив переглянути це правило і дозволити знову ініціювати вотум недовіри.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт з приводу колишнього заступника "парламентського батога" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав цього інциденту і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем'єр був змушений визнати, що це не так.


Артем Руденко, ZN.ua





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