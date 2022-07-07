Війська РФ обстрілялили Миколаївську область: 18 поранених

Під обстріли потрапили шість громад.

Війська РФ у четвер, 7 липня, обстріляли Баштанський і Миколаївський район Миколаївської області. В результаті обстрілів поранення отрмали 18 людей, зазначила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram.

"Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей. Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах", - йдеться в повідомленні.

Поранених доставили у медичні заклади.


Анна Конюченко, ZN.ua





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