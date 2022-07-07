Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову

Війська РФ продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
© Головне управління ДСНС України у Харківській області/facebook

У середу, 6 липня, війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, вночі дві ракети вдарили поряд зі школою-інтернатом для дітей із вадами зору у Немишлянському районі.

"Двоє цивільних загинули - у Харкові та Харківському районі, одного чоловіка госпіталізували з Дергачівської громади", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Війська РФ обстріляли населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

"Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківської області, будинки людей, господарські будівлі. Через обстріл горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна", - зазначив Синєгубов.


Анна Конюченко, ZN.ua





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