Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову

У середу, 6 липня, війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, вночі дві ракети вдарили поряд зі школою-інтернатом для дітей із вадами зору у Немишлянському районі.

"Двоє цивільних загинули - у Харкові та Харківському районі, одного чоловіка госпіталізували з Дергачівської громади", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Війська РФ обстріляли населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

"Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківської області, будинки людей, господарські будівлі. Через обстріл горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна", - зазначив Синєгубов.