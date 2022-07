В РФ приймають закон про спецзаходи для приховування втрат від війни — британська розвідка

Хоча російські війська продовжують обстрілювати лінію фронту у Донецькій області, але окупанти не досягли значних успіхів на цьому напрямку і зараз, ймовірно, переформовуються, свідчать дані британської розвідки.

«6 липня 2022 року продовжувався сильний обстріл лінії фронту на Донеччині, але Росія не досягла значних успіхів. Російські підрозділи, які брали участь у завоюванні минулого тижня, зараз, ймовірно, переформовуються», - йдеться у повідомленні.

Також у розвідці вказують, що 5 липня у Держдумі РФ пройшов перше читання закон "Про спеціальні економічні заходи", який, імовірно, є спробою Кремля запровадити економічні заходи для підтримки бойових дій на території України без офіційного оголошення державної мобілізації, що залишається політично чутливим.

«Це також дозволяє Росії уникнути визнання того, що вона залучена до війни, або її нездатності перемогти українські збройні сили, які були у меншості», - зазначили у розвідці.