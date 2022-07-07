Джонсон хоче залишитися прем'єром до жовтня – консерватори проти

Британські консерватори проти збереження прем'єрства Борисом Джонсоном повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставлені джерела в партії.

Сьогодні Джонсон може оголосити про відставку з посади лідера Консервативної партії. Але він планує зберегти посаду прем'єр-міністра Великої Британії (новий прем'єр має бути призначений у жовтні).

«Джонсон має піти зараз, дозволити йому залишитися (прем'єр-міністром – ред.) до осені ризиковано», - наголошують співрозмовники журналістів.

Високопоставлений член Торі, який перебував з прем'єр-міністром протягом останніх 48 годин, охарактеризував його поведінку як «безрозсудну та нестійку». Залишати таку людину керувати країною небезпечно, вважає він.

Наступником Джонсона може стати його заступник Домінік Рааб. «Він (Джонсон) має піти вже сьогодні, його місце має зайняти Рааб», - наголосив співрозмовник журналістів.