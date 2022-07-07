Російський корабель з краденим українським зерном покинув порт Туреччини

Міністерство закордонних справ України розчароване тим, що російський корабель «Жибек Жоли», який перевозив крадене українське зерно, випустили з турецького порту Карасу. У зв'язку з цим посла Туреччини в Києві викликали до українського МЗС. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у фейсбук .

«МЗС та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн. Особливо кричущим випадком стало російське судно "Жибек Жоли", яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу», - йдеться у повідомленні.

В МЗС нагадали, що завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене зерно і було затримане. До Туреччини було направлено запит на арешт судна і вантажу.

Однак, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене, зазначає МЗС.

«Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому», - наголошує МЗС, додавши, що «у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася», до Міністерства закордонних справ України запрошено посла Туреччини в Києві.