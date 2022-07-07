РФ втратила близько 36 650 солдатів та понад 1 600 танків — свіжі дані Генштабу ЗСУ

За минулу добу знищено 150 окупантів.

РФ втратила близько 36 650 солдатів та понад 1 600 танків — свіжі дані Генштабу ЗСУ
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З початку війни проти України армія РФ втратила близько 36 650 солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36650 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ? 1602 (+2) одиниці;
  • бойових броньованих машин ? 3797 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем – 815 (+3) одиниць;
  • РСЗВ - 247 (+0) одиниць;
  • засоби ППО - 107 (+0) одиниць;
  • літаків – 217 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 187 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3);
  • крилаті ракети - 155 (+2);
  • кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) одиниць;
  • спеціальна техніка - 66 (+1).

«Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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