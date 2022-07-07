Новостей.COM ⇒
2022-07-07
РФ втратила близько 36 650 солдатів та понад 1 600 танків — свіжі дані Генштабу ЗСУ
За минулу добу знищено 150 окупантів.
© скриншот видео
З початку війни проти України армія РФ втратила близько 36 650 солдатів,
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 36650 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ? 1602 (+2) одиниці;
- бойових броньованих машин ? 3797 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 815 (+3) одиниць;
- РСЗВ - 247 (+0) одиниць;
- засоби ППО - 107 (+0) одиниць;
- літаків – 217 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 187 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3);
- крилаті ракети - 155 (+2);
- кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) одиниць;
- спеціальна техніка - 66 (+1).
«Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.
Анастасія Гурін, ZN.ua