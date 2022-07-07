РФ втратила близько 36 650 солдатів та понад 1 600 танків — свіжі дані Генштабу ЗСУ

З початку війни проти України армія РФ втратила близько 36 650 солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36650 (+150) осіб ліквідовано;

танків ? 1602 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин ? 3797 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 815 (+3) одиниць;

РСЗВ - 247 (+0) одиниць;

засоби ППО - 107 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 187 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3);

крилаті ракети - 155 (+2);

кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) одиниць;

спеціальна техніка - 66 (+1).

«Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.