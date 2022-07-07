Уряд Британії залишили понад 50 чиновників

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс написав заяву про відставку, ставши черговим членом Кабінету міністрів британського прем’єра Бориса Джонсона, який залишив свою посаду за останні 48 годин, повідомляє Sky News .

Сьогодні вранці кількість чиновників британського уряду, які подали у відставку перевищила 50. За даними Sky News, уряд Джонсона, який складався зі 120 осіб, покинули 53 чиновники.

«Порядний і відповідальний уряд спирається на чесність, цілісність і взаємну повагу. Це питання глибокого особистого жалю, що я повинен залишити уряд, оскільки я більше не вірю, що ці цінності дотримуються», - написав Льюїс у твіттер.

Льюїс, який займав посаду міністра у справах Північної Ірландії з 2020 року, був серед британських урядовців, які закликали Джонсона прислухатися до думки переважної більшості Консервативної партії та піти у відставку.

Міністр фінансів Хелен Уотлі також приєдналася до своїх колег, які пішли у відставку сьогодні вранці. Також у відставку подали міністр безпеки Даміан Хіндс, міністр науки Джордж Фріман, міністр пенсій Гай Опперман і міністр технологій Кріс Філп.