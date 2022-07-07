Уряд Британії залишили понад 50 чиновників

Джонсон сьогодні виступить із заявою.

Уряд Британії залишили понад 50 чиновників
© Офіс президента

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс написав заяву про відставку, ставши черговим членом Кабінету міністрів британського прем’єра Бориса Джонсона, який залишив свою посаду за останні 48 годин, повідомляє Sky News.

Сьогодні вранці кількість чиновників британського уряду, які подали у відставку перевищила 50. За даними Sky News, уряд Джонсона, який складався зі 120 осіб, покинули 53 чиновники.

«Порядний і відповідальний уряд спирається на чесність, цілісність і взаємну повагу. Це питання глибокого особистого жалю, що я повинен залишити уряд, оскільки я більше не вірю, що ці цінності дотримуються», - написав Льюїс у твіттер.

Льюїс, який займав посаду міністра у справах Північної Ірландії з 2020 року, був серед британських урядовців, які закликали Джонсона прислухатися до думки переважної більшості Консервативної партії та піти у відставку.

Міністр фінансів Хелен Уотлі також приєдналася до своїх колег, які пішли у відставку сьогодні вранці. Також у відставку подали міністр безпеки Даміан Хіндс, міністр науки Джордж Фріман, міністр пенсій Гай Опперман і міністр технологій Кріс Філп.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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