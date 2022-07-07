Війська РФ обстріляли ракетами Сумську область

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли ракетами Сумську область
© Facebook / голова Сумської ОДА Дмитро Живицький

Війська РФ у середу, 6 липня, обстріляли декілька районів Сумської області зазначив голова військової обласної адміністрації Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог кілька разів обстрілював Миропільську, Краснопільську та Хотинську громади. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників. Постраждалих немає", - заявив Живицький у Telegram.

По Юнаківській громаді протягом дня окупанти відкривали вогонь із кулеметів та різної стрілецької зброї.

РФ завдала чотри ракетних удари по Шалигінській громаді. Ворог обстріляв із мінометів Есманську громаду.

"В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопольській громадах в одному із сіл на прикордонні вибиті шибки в адмінбудівлі, вибиті шибки та посічені осколками фасад філії навчального закладу та пробита цегляна стіна", - додав глава ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua





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