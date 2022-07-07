В Луганській області окупанти проводять ротацію, намагаються мобілізувати місцевих — голова ОВА

Російські загарбники проводять ротацію із залученням місцевого населення в Луганській області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Росіяни накопичують сили серед місцевих – у Лисичанську та Сєвєродонецьку», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, окупанти вже відзначили захоплення регіону, прирівнявши це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли.

«Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає «нова батьківщина», - розповів Гайдай.

Він додав, що за рахунок жителів Лисичанська та Сєвєродонецька загарбники намагаються подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання.

«Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить», - зазначив Гайдай.

Але, наголосив голова ОВА, захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута окупантам не вдається вже третій місяць.