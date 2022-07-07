Реакція на прапор України? Окупанти вдарили по Зміїному, є серйозні руйнування

У ніч на четвер, 7 липня, російські окупанти завдали удару по острову Зміїний, з якого раніше їх вигнали українські захисники. При цьому над островом гордо майорить український прапор.

Про це повідомило ОК "Південь", інформує Апостроф .

Удару по Зміїному було завдано двома ракетами повітряного базування. Внаслідок атаки суттєві пошкодження отримав причал.

Водночас над Зміїним встановили український прапор. Відповідні фото у Facebook опублікував Арут Папоян.

"Наші хлопці підняли прапор на Зміїному. Слава Героям! Слава Україні! ", - підписав він фото.

Як розповів у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, на прапорі є напис: "Пам'ятай, русский военный корабль, острів Зміїний – це Україна!".