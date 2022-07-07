Реакція на прапор України? Окупанти вдарили по Зміїному, є серйозні руйнування

У ніч на четвер, 7 липня, російські окупанти завдали удару по острову Зміїний, з якого раніше їх вигнали українські захисники. При цьому над островом гордо майорить український прапор.

Про це повідомило ОК "Південь", інформує Апостроф.

Удару по Зміїному було завдано двома ракетами повітряного базування. Внаслідок атаки суттєві пошкодження отримав причал.

Водночас над Зміїним встановили український прапор. Відповідні фото у Facebook опублікував Арут Папоян.

"Наші хлопці підняли прапор на Зміїному. Слава Героям! Слава Україні! ", - підписав він фото.

Як розповів у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, на прапорі є напис: "Пам'ятай, русский военный корабль, острів Зміїний – це Україна!".


Олена Руденко, Апостроф





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