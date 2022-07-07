Экономічне шпигунство Китаю: глави ФБР та МІ-5 у спільній заяві попередили про загрози

В Лондоні директор ФБР США Крістофер Рей та генеральний директор британської розвідки МІ-5 Кен Маккаллум у спільній заяві звернулись до світової спільноти з "безпрецедентним спільним попередженням" щодо загроз Китаю для глобальної економіки. Про це пише The Guardian.

За їх словами Китай несе найбільшу довгострокову загрозу економічній та національній безпеці західних країн через крадіжку технологій, кібератак та зусилля Пекіну щодо впливу за кордоном.

"Ми постійно бачимо, що саме китайський уряд становить найбільшу довгострокову загрозу нашій економічній та національній безпеці, і під "нашими" я маю на увазі обидві наші країни, а також наших союзників у Європі та інших країнах", – сказав Рей.

Він стверджує, що китайський уряд "налаштований на крадіжку ваших технологій, які рухають галузь, і використовує їх, щоб підірвати ваш бізнес та домінувати на вашому ринку".

Маккалум додав, що керівники ФБР та МІ-5 вперше виступили на одній публічній платформі, щоб надіслати сигнал "про масштабну загальну проблему – Китай ". За його словами, МІ-5 проводить у сім разів більше розслідувань щодо Китаю, ніж це було чотири роки тому.

Він також зазначив, що китайський уряд і його "прихований тиск у всьому світі" є "найважливішою проблемою, з якою ми стикаємося".

"Це може здатися абстрактним. Але це реально, і це невідкладно. Нам потрібно говорити про це. Нам потрібно діяти", – сказав він.