Очаків вранці вкотре потрапив під обстріл російських військ
Також окупанти зруйнували ферму.
Вранці, 7 липня, російські окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області,
«З 5:19 м. Очаків Очаківської громади зазнав обстрілів. Потерпілих немає», - повідомив він.
Також вранці в четвер під обстрілами опинився Острівський старостинський округ Куцурубської громади. Як наслідок окупанти зруйнували фермерське господарство, потерпілих немає.
Також напередодні ввечері після ворожих обстрілів в с. Шевченкове Миколаївського району виникла пожежа на полі з ячменем та сухою травою, інформує
Також в середу ввечері внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави в Корабельному районі Миколаєва.