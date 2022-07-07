Очаків вранці вкотре потрапив під обстріл російських військ

Вранці, 7 липня, російські окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«З 5:19 м. Очаків Очаківської громади зазнав обстрілів. Потерпілих немає», - повідомив він.

Також вранці в четвер під обстрілами опинився Острівський старостинський округ Куцурубської громади. Як наслідок окупанти зруйнували фермерське господарство, потерпілих немає.

Також напередодні ввечері після ворожих обстрілів в с. Шевченкове Миколаївського району виникла пожежа на полі з ячменем та сухою травою, інформує ZN.ua .

Також в середу ввечері внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави в Корабельному районі Миколаєва.