Польща отримала від Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre

Польща отримала від Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre, повідомив у Twitter міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, щоб гарантувати безпеку повітряного простору Польщі. Це результат наших міцних відносин із Британією та доказ нашої спільної турботи про безпеку східного флангу», - написав Блащак.