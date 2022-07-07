Польща отримала від Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre

Система допоможе гарантувати безпеку повітряного простору країни, інформує ZN.ua.

Польща отримала від Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre
© Mariusz B?aszczak/twitter

Польща отримала від Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre, повідомив у Twitter міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, щоб гарантувати безпеку повітряного простору Польщі. Це результат наших міцних відносин із Британією та доказ нашої спільної турботи про безпеку східного флангу», - написав Блащак.

Brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre jest ju? w naszym kraju, aby przede wszystkim zagwarantowa? bezpiecze?stwo polskiej strefy powietrznej. To efekt naszych silnych relacji z ?? i dow?d wsp?lnej troski o bezpiecze?stwo wschodniej flanki. pic.twitter.com/ZkUCxcRa7z

— Mariusz B?aszczak (@mblaszczak) July 6, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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