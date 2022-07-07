Польща отримала від Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre

Польща отримала від Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre, повідомив у Twitter міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
«Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, щоб гарантувати безпеку повітряного простору Польщі. Це результат наших міцних відносин із Британією та доказ нашої спільної турботи про безпеку східного флангу», - написав Блащак.
Brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre jest ju? w naszym kraju, aby przede wszystkim zagwarantowa? bezpiecze?stwo polskiej strefy powietrznej. To efekt naszych silnych relacji z ?? i dow?d wsp?lnej troski o bezpiecze?stwo wschodniej flanki. pic.twitter.com/ZkUCxcRa7z