"Це справа військових": Данілов попередив українців, що ті не мають права коментувати контрнаступ

Він розпочнеться тоді, коли до нього будуть готові наші захисники, додав чиновник, інформує ZN.ua.

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Говорити про контрнаступ ЗСУ неприпустимо, застерігає секретар РНБО Олексій Данілов. Під час інтерв'ю виданню "Апостроф" він зазначив, що цивільні та навіть хто, хто "має відношення до ВР", не повинні коментувати те, де і як наші захисники підуть у наступ.

"Я думаю, що контррозвідка має займатися такими "глашатаями". Щодо ситуації з контрнаступами, щодо ситуації з військових компонентів — це справа військових. Вони повинні визначатися, де, коли, як вони повинні проводити ці операції", — сказав Данілов.

Він зауважив, що цивільні люди не мають права коментувати хід військової операції.

"Щойно наше військо буде готове, і це не залежить тільки від Байдена чи від постачання, наші військові знають, чим їм потрібно займатися. Ми їм довіряємо. Ми розуміємо, що на них лежить величезна відповідальність щодо захисту нашої країни. Але тут я хотів зауважити, що вони не повинні бути самотніми. Все наше суспільство має брати участь у військовій відсічі агресору", — заявив секретар РНБО.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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