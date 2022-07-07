Херсон буде звільнений: ЗСУ готують умови для наступу, завдано точних ударів по ворогові

українські військові, бійці ЗСУ

ЗСУ завдали ударів по ворожих позиціях.

Російські загарбники здійснили безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області. У той же самий час, коли Збройні сили України продовжують створювати умови для контрнаступу на тимчасово окупований рф Херсон.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті, ґрунтуючись на супутникових знімках, стверджують, що ЗСУ завдали ударів по ворожих позиціях у районі Херсонського аеропорту — (поблизу Чорнобаївки). Крім того, згадується удар по складі боєприпасів росіян у районі Херсонського вокзалу.

Тим часом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що окупанти встановили засоби протидії високоточним боєприпасам у районі Керченського мосту.

В ISW зазначають, що 6 липня війська росії провели безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області і продовжують вести артилерійський вогонь по всій південній осі, щоб відобразити контрнаступ українських сил. Але цим українських захисників не зупинити і Херсон буде звільнено, упевнені аналітики інституту.

За заявою Генштабу ЗСУ, захисники зупинили наступ окупантів у напрямку Лозового, на східному березі річки Інгулець та на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.


Александра Павленко, politeka.net





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