Вранці Росія вдарила по Зміїному

Вранці 7 липня російські війська нанесли авіаудари ракетами по Одеській області та острову Зміїний, який нещодавно звільнили від російського вторгнення, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області», - написав він.

Ціллю російських ракет виявились сільськогосподарські ангари із зерном.

«Знищено 35 т зерна. За попередньою інформацією обійшлося без жертв», - додав Братчук.

Також російські війська вогневою атакою двох ракет суттєво пошкодили причал на о. Зміїний.

Згодом, коментуючи ранкові «прильоти» по області, спікер підкреслив, що Росія не просто краде українське зерно, а й свідомо знищує зернові ангари та майбутній урожай, погрожуючи голодом.

"Ну що ж, хочуть влаштувати голод, влаштують собі пекло", - емоційно добавив він.