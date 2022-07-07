Вранці Росія вдарила по Зміїному

Також дві ракети вдарили по Одещині.

Вранці Росія вдарила по Зміїному
© president.gov.ua

Вранці 7 липня російські війська нанесли авіаудари ракетами по Одеській області та острову Зміїний, який нещодавно звільнили від російського вторгнення, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області», - написав він.

Ціллю російських ракет виявились сільськогосподарські ангари із зерном.

«Знищено 35 т зерна. За попередньою інформацією обійшлося без жертв», - додав Братчук.

Також російські війська вогневою атакою двох ракет суттєво пошкодили причал на о. Зміїний.

Згодом, коментуючи ранкові «прильоти» по області, спікер підкреслив, що Росія не просто краде українське зерно, а й свідомо знищує зернові ангари та майбутній урожай, погрожуючи голодом.

"Ну що ж, хочуть влаштувати голод, влаштують собі пекло", - емоційно добавив він.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Військової допомоги для України все ще недостатньо — ДаніловВійськової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
«Зробили негативний наступ»: політолог Борис Тизенгаузен прокоментував відступ росіян зі Зміїного«Зробили негативний наступ»: політолог Борис Тизенгаузен прокоментував відступ росіян зі Зміїного
У ЗСУ розповіли, як росіяни намагаються знищити українську ППОУ ЗСУ розповіли, як росіяни намагаються знищити українську ППО
Реакція на прапор України? Окупанти вдарили по Зміїному, є серйозні руйнуванняРеакція на прапор України? Окупанти вдарили по Зміїному, є серйозні руйнування
Бліндажі та спалена техніка: з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі росіянБліндажі та спалена техніка: з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі росіян
Очаків вранці вкотре потрапив під обстріл російських військОчаків вранці вкотре потрапив під обстріл російських військ
Росія взяла паузу і мобілізує свою економіку для тривалої війни – ISWРосія взяла паузу і мобілізує свою економіку для тривалої війни – ISW
Норвегія вирішила пропустити вантаж для росіян на ШпіцбергенНорвегія вирішила пропустити вантаж для росіян на Шпіцберген
Місто за 30 кілометрів від фронту: Кім оцінив ймовірність наступу росіян на МиколаївМісто за 30 кілометрів від фронту: Кім оцінив ймовірність наступу росіян на Миколаїв
Експерт розповів, як росіяни планують захищати Кримський міст та якої зброї боятьсяЕксперт розповів, як росіяни планують захищати Кримський міст та якої зброї бояться
На Харківщині росіяни проводять заборонене Женевською конвенцією 1949 року дистанційне мінування – ГенштабНа Харківщині росіяни проводять заборонене Женевською конвенцією 1949 року дистанційне мінування – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости