З репараціями від Росії на користь України багато складнощів, але є варіанти – Times

Окрім іншого, потрібно змінювати внутрішнє законодавство низки країн, інформує ZN.ua.

Як розповів газеті Times британський юрист Аріф Алі, легко та просто стягнути з Росії репарації на користь України не вдасться. Навіть якщо при цьому ухвалити відповідні рішення в ООН. Але є й інші варіанти.

Як нагадав Аріф Алі, партнер в американській юридичній фірмі Dechert, наприклад, репарації з Іраку за вторгнення в Кувейт у розмірі 52 млрд. доларів США стягувалися і розподілялися спеціальною комісією, яку створила Рада безпеки ООН. У випадку з Україною такий варіант неможливий, тому що агресор, Росія, має право вето в Раді безпеки.

Як розповів Аріф Алі, альтернативою може стати створення фонду, до якого б йшла виручка з активів, конфіскованих у російських олігархів. Кошти з фонду має розподіляти незалежна комісія.

Крім того, на думку юриста, потрібно змінювати внутрішнє законодавство окремих країн, щоб жертви російської агресії могли звертатися до судів цих країн із позовами проти Росії та її лідерів.

"Єдина неприйнятна альтернатива - це нічого не робити. Західні країни мають активніше продемонструвати свою вірність світовому порядку, що ґрунтується на правилах", - пише юрист Аріф Алі.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Військової допомоги для України все ще недостатньо — ДаніловВійськової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Французький європарламентар закликає визначити стратегічною метою військову поразку РосіїФранцузький європарламентар закликає визначити стратегічною метою військову поразку Росії
95% білорусів не підтримують участь білоруської армії у війні на боці росії - дані опитування95% білорусів не підтримують участь білоруської армії у війні на боці росії - дані опитування
Політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – ЗеленськийПолітика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – Зеленський
The Telegraph: В України є вагомі причини боятися падіння ДжонсонаThe Telegraph: В України є вагомі причини боятися падіння Джонсона
Скільки у Росії залишилося далекобійних ракет для завдання ударів по Україні — ForbsСкільки у Росії залишилося далекобійних ракет для завдання ударів по Україні — Forbs
Керівництво "Укренергомашин" закликає владу підтримати стратегічне підприємство УкраїниКерівництво "Укренергомашин" закликає владу підтримати стратегічне підприємство України
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Реакція на прапор України? Окупанти вдарили по Зміїному, є серйозні руйнуванняРеакція на прапор України? Окупанти вдарили по Зміїному, є серйозні руйнування
Буряти несподівано почали прозрівати, навіщо їх послали до України: "Не хочу бути окупантом"Буряти несподівано почали прозрівати, навіщо їх послали до України: "Не хочу бути окупантом"
Шрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр. А президент попросив допомоги у РосіїШрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр. А президент попросив допомоги у Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости