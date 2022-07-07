З репараціями від Росії на користь України багато складнощів, але є варіанти – Times

Як розповів газеті Times британський юрист Аріф Алі, легко та просто стягнути з Росії репарації на користь України не вдасться. Навіть якщо при цьому ухвалити відповідні рішення в ООН . Але є й інші варіанти.

Як нагадав Аріф Алі, партнер в американській юридичній фірмі Dechert, наприклад, репарації з Іраку за вторгнення в Кувейт у розмірі 52 млрд. доларів США стягувалися і розподілялися спеціальною комісією, яку створила Рада безпеки ООН . У випадку з Україною такий варіант неможливий, тому що агресор, Росія, має право вето в Раді безпеки.

Як розповів Аріф Алі, альтернативою може стати створення фонду, до якого б йшла виручка з активів, конфіскованих у російських олігархів. Кошти з фонду має розподіляти незалежна комісія.

Крім того, на думку юриста, потрібно змінювати внутрішнє законодавство окремих країн, щоб жертви російської агресії могли звертатися до судів цих країн із позовами проти Росії та її лідерів.

"Єдина неприйнятна альтернатива - це нічого не робити. Західні країни мають активніше продемонструвати свою вірність світовому порядку, що ґрунтується на правилах", - пише юрист Аріф Алі.