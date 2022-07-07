Віра в "асвабадителей" була нетривалою: що зараз відбувається у захоплених Лисичанську та Сєвєродонецьку

Росіяни контролюють лише ті ділянки автосполучення з Лисичанська до Бахмута, з яких ЗСУ відійшли на нові оборонні позиції.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, додавши, що захопити автосполучення окупантам не вдається вже третій місяць.

«Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова «Великая битва», - підкреслив Гайдай.

Також він заявив, що росіяни накопичують сили серед місцевих – у Лисичанську та Сєвєродонецьку.

«Нетривалою була віра в «асвабадителей» у тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано.

Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає «нова батьківщина», - підкреслив Гайдай.

За його словами, за рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання.

«Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить», - зазначив Гайдай.

Тим часом в американському Інституті вивчення війни відзначили, що Міноборони рф вперше за 133 дні війни змовчало про "здобутки".

Так, російске Міністерство оборони вперше за всі дні війни проти України не видало жодних заяв чи оцінок щодо "здобутків" військ рф із "захоплення" територій. Це свідчить про те, що окупанти взяли "оперативну паузу".

У відомстві не говорили про "захоплення" будь-яких нових територій в Україні або пересування сухопутних військ рф із моменту оточення Лисичанська 3 липня.