Донецька ОВА: російська ракета вбила цілу сім’ю у Торецьку. ВІДЕО

Російські окупаційні війська продовжують так званий ракетний терор цивільного населення України. У середу, 6 липня, росіяни завдали ракетного удару по місту Торецьк на Донеччині. Одна з ракет поцілила в житловий будинок і вбила всю сім’ю одразу – доньку, матір та бабусю. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації, показавши відео з наслідками ракетного удару.

Як повідомили в Донецькій ОВА, одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася, інші – у два будинки приватного сектору, а ще. В одному з цих будинків загинула сім’я.

«Ракета потрапила прямо в цей будинок. Усе розірвано, всі тіла розірвані. Виходить, донька, мама та бабуся. Вони абсолютно ні в чому не винні. Якщо вони спали, то, напевно, нічого не відчули. Їх викинуло в іншу частину будинку, там усе вперемішку», – розповів на відео один з місцевих жителів на ім’я Андрій.