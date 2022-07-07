Війська РФ повністю не окупували Луганську область – Гайдай

Російські військові на сьогоднішній день не встановили контроль над усією територією Луганської області. Бойові дії продовжуються на околицях регіону, де українські захисники далі завдають втрат окупантам. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram .

“Поки 100% Луганської області не окуповано. Бо є ще населений пункт, де точаться бої, де гинуть російські солдати. Це зовсім невелика територія, проте бої досі тривають”, – розповів він.

Гайдай зазначив, що в ході наступу на Луганщину армія РФ зазнала “колосальних” втрат у техніці й особовому складі. Зокрема, за його словами, доказом цьому є недавній наказ Владіміра Путіна дозволити “відпочити” військовим, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Очільник ОВА також зауважив, що росіяни вже більше чотирьох місяців намагаються повністю захопити Луганську область, а ЗСУ тимчасово залишили Сєвєродонецьк і Лисичанськ тому, що “не витримав бетон” – “бійці витримали”.

“Наші захисники відходили лише, коли триматися вже не було за що. Бо орки на полі бою перемогти не могли, тому випалювали Луганську землю. За понад чотири місяці росіяни змогли просунутися, за допомогою артилерії, на 30 км території області”, – написав він.