Зеленський повідомив, коли закінчиться війна

Президент Володимир Зеленський у ході спільного з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном брифінгу заявив про те, що тривалість війни в Україні залежатиме від кількох факторів.

Один із них – гуманний – якщо керівництво Росії зрозуміє, скільки біди накоїло в Україні.

"Це не зовсім конфлікт і вже не військовий конфлікт, це відкрита терористична акція з боку Росії. І навіть війною складно назвати, враховуючи ті наслідки... те, що робили ці люди чи нелюди, військові Росії з громадянськими людьми нашої держави. Від цих наслідків, мені здається, сьогодні залежить, чи довго буде ця війна, чи зрозуміє Росія, що вона накоїла. Коли вона це зрозуміє остаточно і залишатиме нашу територію", — сказав Зеленський.

За словами президента, терміни закінчення війни залежать і від того, наскільки буде сильним тиск на Росію.

"Ми – на полі бою. Весь світ санкційно, політично, а також допомогою та швидкими поставками нам зброї посилює нас. Все це робиться разом. Тому відповідь на це питання залежить від нас усіх, як швидко ми зможемо це зробити і як швидко ми змусимо. Ми вважаємо, що вони навіть не почали про це думати, вони ще не зазнають серйозних наслідків санкцій, вони точно будуть, але вони їх оминають, тому що, на жаль, деякі союзники ще є, які допомагають Росії або її бізнесу., - пояснив Зеленський, передає " УНІАН ".

Президент наголосив, що пріоритетом у нинішній ситуації залишається безпека неба. Від цього залежить, коли українські жінки та діти зможуть повернутися додому.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет все ж таки, можливо, я дуже наполегливий, але все ж таки безпека неба — пріоритетна. І вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки теоретичне, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних air defense system. Це важливо. Тому що це дозволить повернутися додому жінкам, дітям", – пояснив глава держави.